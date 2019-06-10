Полиция Гонконга применила газ против протестующих, которые пытались штурмовать парламент
Сегодня, 00:12
В понедельник, 10 июня, полиция Гонконга применила газ против протестующих, которые устроили столкновения с силовиками и пытались прорваться в здание парламента.
Об этом сообщает Reuters.
В данный момент штурм остановлен. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, 9 июня около миллиона человек вышли на улицы против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.