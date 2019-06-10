Полиция Гонконга применила газ против протестующих, которые пытались штурмовать парламент Сегодня, 00:12 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Thomas Peter REUTERS/Thomas Peter

В понедельник, 10 июня, полиция Гонконга применила газ против протестующих, которые устроили столкновения с силовиками и пытались прорваться в здание парламента.

Об этом сообщает Reuters.

В данный момент штурм остановлен. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, 9 июня около миллиона человек вышли на улицы против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.