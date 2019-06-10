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Полиция Гонконга применила газ против протестующих, которые пытались штурмовать парламент

Сегодня, 00:12
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Полиция Гонконга применила газ против протестующих, которые пытались штурмовать парламент - фото

REUTERS/Thomas Peter

В понедельник, 10 июня, полиция Гонконга применила газ против протестующих, которые устроили столкновения с силовиками и пытались прорваться в здание парламента.

Об этом сообщает Reuters.

В данный момент штурм остановлен. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, 9 июня около миллиона человек вышли на улицы против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.

Теги:   Слезоточивый газ Полиция Гонконг

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