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Полиция Франции заявила о четвертом подозреваемом во взрыве в Лионе

Сегодня, 03:16
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Полиция Франции заявила о четвертом подозреваемом во взрыве в Лионе - фото

REUTERS/Emmanuel Foudrot

Полиция проводит расследование случившегося

Полиция Франции сообщила, что в данный момент четырем людям объявлено подозрение в связи с взрывом в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Об этом сообщает Euronews.

В данный момент, кроме 24-летнего студента информатики с алжирскими корнями, задержаны также его родители и младший родственник.

Сестру главного подозреваемого также допрашивают, но без меры пресечения.

24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек.

Подозреваемый оставил сумку с самодельной бомбой на улице возле одной из пекарен.

Теги:   Франция Лион

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