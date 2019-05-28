Полиция Франции заявила о четвертом подозреваемом во взрыве в Лионе Сегодня, 03:16 115 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Emmanuel Foudrot Полиция проводит расследование случившегося REUTERS/Emmanuel Foudrot

Полиция Франции сообщила, что в данный момент четырем людям объявлено подозрение в связи с взрывом в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Об этом сообщает Euronews.

В данный момент, кроме 24-летнего студента информатики с алжирскими корнями, задержаны также его родители и младший родственник.

Сестру главного подозреваемого также допрашивают, но без меры пресечения.

24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек.

Подозреваемый оставил сумку с самодельной бомбой на улице возле одной из пекарен.