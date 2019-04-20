#
Александр Пасхавер
В чем наша слабость
Зоя Казанжи
Украина, думаешь у нас получится?
Сергей Фурса
Суд, ПриватБанк и последствия
Леонид Кравчук
Главный результат выборов
Спецтема: Выборы президента Украины

Полиция Австралии нашла и вернула бездомному ручную крысу, которую тот потерял

Сегодня, 12:32
345
Цей матеріал також доступний українською
Полиция Австралии нашла и вернула бездомному ручную крысу, которую тот потерял - фото

NSW Police Force / Facebook

Полиция Сиднея вернула 59-летнему бездомному по имени Крис крысу, которую тот потерял две недели назад.

Об этом пишет ВВС.

Крыса по имени Люси жила в картонной коробке, которую Крис обычно ставил перед собой на улице. Однажды, когда Крис ненадолго отлучился, Люси внезапно исчезла.

Крис описал приметы своего любимца на листе бумаги.

Объявление бездомного настолько тронуло прохожих, что вскоре в соцсетях появились его фотографии и просьбы о помощи. В конце концов полиция штата Новый Южный Уэльс начала расследование.

В результате правоохранителям удалось найти пропавшую крысу.

"Женщина, проходившая мимо, увидела одинокую Люси и подумала, что ее бросили, поэтому взяла ее домой и заботилась о ней", - говорится в сообщении полиции. Крис был приглашен в местный полицейский участок, где ему торжественно вернули его любимицу в картонной коробке.

"Отличные новости! Офицеры городской полиции Сиднея сегодня воссоединили бездомного с его ручной крысой, пропавшей еще на прошлой неделе. Благодаря нашим подписчикам, Люси благополучно вернули ее хозяину", - сообщила полиция в своем Твиттере.

Теги:   Полиция Австралия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 21:09

img
Пришел только Порошенко. Дебаты на Суспільному - трансляция завершена
Страны

Сегодня, 00:41

img
Гуайдо анонсировал финальный этап операции по свержению Мадуро
LOL

Вчера, 21:12

img
На колени челлендж. Соцсети спорят и шутят по поводу дебатов Порошенко и Зеленского

Выбор редакции

Политика

Вчера, 16:11

img
Позитивы и негативы Зе команды. С кем Владимир Зеленский идет в большую политику
Финансы

Вчера, 16:24

img
У ПриватБанка достаточно денежных ресурсов, чтобы выполнить обязательства перед клиентами
Политика

Вчера, 16:18

img
Правда – неправда. Проверка достоверности утверждений команды Зеленского

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться