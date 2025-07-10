Секретная служба США отстранила шестерых агентов в связи с их «действиями» во время прошлогоднего покушения на президента Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, сообщает The Hill со ссылкой на источник в ведомстве.

«Секретная служба не работает на элитном уровне, необходимом для выполнения своей критически важной миссии… Она стала бюрократической, самодовольной и статичной, несмотря на то, что риски выросли, а технологии развились», — говорится в докладе.

Заместитель директора Секретной службы заявил, что наказание варьируется от 10 до 42 дней отпуска без сохранения заработной платы или льгот.

Тогдашний директор Секретной службы Кимберли Читл столкнулась с резкой критикой за реакцию ведомства на атаку и ушла в отставку в июле 2024 года, сейчас агентство возглавляет Шон Керран.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, в результате чего политик получил ранение в ухо. Стрелок был ликвидирован.