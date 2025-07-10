После покушения на Трампа от службы отстранили шестерых агентов секретной службы США — The Hill

10 июля, 08:39
Поделиться:
Дональд Трамп после покушения 13 июля 2024 года (Фото: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Дональд Трамп после покушения 13 июля 2024 года (Фото: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Секретная служба США отстранила шестерых агентов в связи с их «действиями» во время прошлогоднего покушения на президента Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, сообщает The Hill со ссылкой на источник в ведомстве.

«Секретная служба не работает на элитном уровне, необходимом для выполнения своей критически важной миссии… Она стала бюрократической, самодовольной и статичной, несмотря на то, что риски выросли, а технологии развились», — говорится в докладе.

Реклама

Заместитель директора Секретной службы заявил, что наказание варьируется от 10 до 42 дней отпуска без сохранения заработной платы или льгот.

Тогдашний директор Секретной службы Кимберли Читл столкнулась с резкой критикой за реакцию ведомства на атаку и ушла в отставку в июле 2024 года, сейчас агентство возглавляет Шон Керран.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, в результате чего политик получил ранение в ухо. Стрелок был ликвидирован.

Второе покушение произошло 15 сентября, тогда Райан Уэсли Рут выстрелил из винтовки возле поля для гольфа во Флориде, где находился Трамп, политик не пострадал, нападавший был арестован.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   США Дональд Трамп Секретная служба покушение на Трампа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies