После покушения на Трампа от службы отстранили шестерых агентов секретной службы США — The Hill
Дональд Трамп после покушения 13 июля 2024 года (Фото: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Секретная служба США отстранила шестерых агентов в связи с их «действиями» во время прошлогоднего покушения на президента Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, сообщает The Hill со ссылкой на источник в ведомстве.
«Секретная служба не работает на элитном уровне, необходимом для выполнения своей критически важной миссии… Она стала бюрократической, самодовольной и статичной, несмотря на то, что риски выросли, а технологии развились», — говорится в докладе.
Заместитель директора Секретной службы заявил, что наказание варьируется от 10 до 42 дней отпуска без сохранения заработной платы или льгот.
Тогдашний директор Секретной службы Кимберли Читл столкнулась с резкой критикой за реакцию ведомства на атаку и ушла в отставку в июле 2024 года, сейчас агентство возглавляет Шон Керран.
Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, в результате чего политик получил ранение в ухо. Стрелок был ликвидирован.
Второе покушение произошло 15 сентября, тогда Райан Уэсли Рут выстрелил из винтовки возле поля для гольфа во Флориде, где находился Трамп, политик не пострадал, нападавший был арестован.