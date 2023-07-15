Покушение «неонацистов». В России придумали чушь о планах СБУ «убить Симоньян и Собчак» — росСМИ 15 июля, 14:21 Маргарита Симоньян и Ксения Собчак (Фото:Wikimedia)

ФСБ страны-агрессора России придумала новую чушь о якобы «предотвращении подготовки убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами».

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на ФСБ.

Как говорится в сообщении российской спецслужбы, убийство готовили так называемые «члены неонацистской группировки Параграф-88 по заданию СБУ», которых якобы «задержали» в Москве и Рязанской области.

Видео дня

«Задержанные неонацисты», по словам ФСБ, подтвердили, что готовили покушения «по заданию Службы безопасности Украины», и заявили, что им обещали «вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство».

Пропагандистка и главный редактор RT Симоньян прокомментировала «покушение» на себя словами «работаем, братья!».

25 апреля прошлого года российский диктатор Владимир Путин уже заявлял, что ФСБ РФ якобы предотвратила покушение «на одного из известных отечественных тележурналистов», задержав «виновных в покушении». Тогда речь шла о пропагандисте Владимире Соловьеве.

Позже пропагандисты сообщили, что «задержанные» также якобы обсуждали возможность убийства гендиректора МИА Россия Сегодня Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян и других журналистов.

В СБУ прокомментировали информацию ФСБ РФ о «задержании группы неонацистов», заявив, что не имеют никаких планов по убийству Соловьева и добавили, что «не намерены всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории».