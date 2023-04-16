Покушение на жизнь. Охранник премьера Японии на лету отбил портфелем взрывное устройство — видео 16 апреля, 15:34 Премьер-министр Японии Фумио Кисида (Фото:Kyodo via REUTERS)

Охранник премьер-министра Японии Фумио Кисиды на лету отбил портфелем и ногой взрывное устройство, брошенное в сторону политика. Это произошло во время предвыборного выступления Кисиды в городе Вакаяма.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter одного из японских каналов.



На видео видно, как бодигард Кисиды замечает бросившее в сторону премьера устройство, осторожно отбивает его портфелем и ногой, а затем сразу бросается на политика и отводит его в сторону.

Видео дня

15 апреля во время предвыборного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался взрыв. Как сообщило Kyodo News, один из присутствующих бросил что-то похожее на дымовую шашку перед тем, как Кисида должен был начать свое выступление перед собранием в несколько сотен человек.

Японский премьер не пострадал в результате инцидента, его немедленно эвакуировали с места происшествия. Полиция на месте инцидента задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в совершении взрыва.

Инцидент произошел менее чем через год после того, как его предшественник Синдзо Абэ был убит в результате покушения во время предвыборчей кампании.

