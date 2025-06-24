В Польше дело о подготовке покушения на Владимира Зеленского передали в суд (Фото: REUTERS/Amber Bracken)

Дело о подготовке покушения гражданином Польши на президента Украины Владимира Зеленского в мае 2025 года передали в суд.

Об этом написал глава МВД Польши Томаш Семоняк в X.

Так он отреагировал на сообщения главы СБУ Василия Малюка о том, что спецслужба дважды предотвратила покушение на Зеленского, в частности один раз на территории Польши.

«Мы тесно сотрудничаем с украинскими службами в вопросах обеспечения безопасности Президента Владимира Зеленского. передан обвинительный акт по его делу», — написал Семоняк.

23 июня Малюк рассказал о попытках покушения на президента Владимира Зеленского. По его словам, первую пытались осуществить во время передвижения президента по территории Офиса главы государства, другую — в польском аэропорту.

20 мая польская прокуратура предъявила обвинение гражданину Польши Павлу К., который в прошлом году помогал в организации покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

В апреле 2024-го СБУ заявила, что в Польше разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам страны-агрессора РФ совершить покушение на Зеленского во время его визита в Варшаву.

В начале 2023 года издание Independent писало, что Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения. По данным газеты The New York Times, по меньшей мере одно покушение помогло предотвратить ЦРУ США.

В интервью The Sun, опубликованном в ноябре 2023 года, Зеленский говорил, что пережил по меньшей мере пять покушений.