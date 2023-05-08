Медведев намекнул, что подозреваемого в покушение на Прилепина устранят в тюрьме

8 мая, 11:41
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Дмитрий Медведев считает, что убийство может быть обставлена как «несчастный случай» (Фото:Reuters/Valentin Yegorshin)

Дмитрий Медведев считает, что убийство может быть обставлена как «несчастный случай» (Фото:Reuters/Valentin Yegorshin)

Один из самых неадекватных представителей кремлевского режима Дмитрий Медведев считает, что задержанного по подозрению в попытке убийства российского террориста и пропагандиста Захара Прилепина ликвидируют в тюрьме.

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Об этом он заявил у себя в соцсетях.

Покушение на Прилепина произошло в субботу, 6 мая, в Нижегородской области РФ. В результате подрыва автомобиля его водитель умер на месте, а сам военный преступник получил тяжелые ранения.

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Ответственность за это была возложена на Александра Пермякова, которого назвали «агентом СБУ». В то же время, по некоторым данным, в 2014—2015 годах он воевал на стороне террористов «ДНР», после чего сбежал в Россию.

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В свою очередь Медведев довольно прозрачно намекнул на то, что, несмотря на действующий в РФ мораторий на смертную казнь, Пермяков после вынесения приговора будет в итоге устранен.

«Даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», — написал у себя в Telegram-канале.

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С 2014 года Прилепин, который до этого был известен как писатель, посещал оккупированные РФ территории Донбасса. Сначала он был «советником» главаря «ДНР» Александра Захарченко, ликвидированного в 2018 году, а в период с 2016 по 2018 называл себя «замкомандира батальона спецназовцев по работе с личным составом „армии ДНР“».

Прилепин входит в список людей, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Дмитрий Медведев Покушение Убийства Российская пропаганда Захар Прилепин

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