Покушение на Трампа. В отчете раскрыли ошибки Секретной службы США

Секретная служба США допустила ряд ошибок, которые стали следствием покушения на Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, во время предвыборной кампании в 2024 году.

Об этом сообщает Independent.

Счетная палата США подготовила отчет о провале Секретной службы по просьбе сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли. Он заявил, что покушение на Трампа, совершенное 13 июля 2024 года, стало следствием ряда неудачных решений и бюрократических проволочек.

Реклама

Согласно отчету, Секретная служба не смогла принять меры безопасности, которые могли бы предотвратить атаку.

Отмечено, что в агентстве были серьезные сбои в коммуникации, а также отсутствовали конкретные инструкции для агентов во время предвыборного митинга.

«Провал Секретной службы 13 июля стал кульминацией многолетней неэффективной работы и произошел после того, как администрация [Джо] Байдена отклонила запросы об усилении мер безопасности для защиты президента Трампа. Американцы должны быть благодарны, что президент Трамп выжил в тот день и в конечном итоге был переизбран», — сказал Грассли.

В докладе также отмечено, что во время митинга у многих сотрудников Секретной службы были проблемы со связью на мобильных устройствах, что могло помешало эффективной коммуникации.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, в результате чего политик получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали.