Бывший премьер Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни после покушения — СМИ

8 июля, 10:11
Абэ госпитализировали сразу после покушения (Фото:Kyodo/Reuters)

Абэ госпитализировали сразу после покушения (Фото:Kyodo/Reuters)

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который находится в больнице после покушения, не подает признаков жизни.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на сотрудника службы экстренной помощи в городе Нара на западе страны.

Мотивы нападения на 67-летнего Абэ пока не сообщаются.

Покушение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу, 8 июля. Он получил огнестрельное ранение в правую часть шеи.

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Нынешний глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что Абэ находится в критическом состоянии.

Полиция задержала стрелка. Им оказался 41-летний местный житель.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Япония Покушение Синдзо Абэ

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