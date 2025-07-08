В Словакии начался суд над стрелком в Фицо. Подозреваемому грозит пожизненное

В Словакии начался суд над стрелком в премьера Роберта Фицо (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Во вторник, 8 июля, словацкий суд начал рассмотрение дела мужчины, который в мае 2024 года совершил покушение и серьезно ранил премьер-министра Роберта Фицо .

Об этом сообщает Aktuality.

Так, 72-летнему Юраю Цинтуле из Левице предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении террористического нападения, за которое ему грозит пожизненное заключение. Дело рассматривает Специализированный уголовный суд.

«Я не буду это комментировать», — ответил Цинтула, когда его попросили прокомментировать его виновность или невиновность.

Его адвокат Намир Альясри зачитал заявление, в котором отвергал квалификацию этого акта как террористического акта. По его словам, Цинтула признавал вину с самого начала, но мотивом был гнев на конкретного человека — премьер-министра Роберта Фицо, а не дисфункция правительства и конституционного порядка. Он отрицает, что это был терроризм.

В марте 2025 года прокурор Генеральной прокуратуры выдвинул обвинительное заключение против Цинтулы.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

15 мая 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение — в него выстрелили несколько раз. Инцидент произошел в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы. Фицо получил тяжелые ранения и находился в критическом состоянии.

Позже появились фото подозреваемого, его задержали — это 71-летний Юрай Цинтула, писатель и сторонник оппозиционной партии Прогрессивная Словакия.

Сразу после нападения врачи провели операцию премьер-министру Фицо.

16 мая того же года полиция Словакии предъявила обвинение мужчине, который пытался убить Фицо. Ему грозит пожизненное заключение. 18 мая суд взял его под арест.