Обвиняемого в покушении на Прилепина арестовали на два месяца 8 мая, 12:44 Александра Пермякова обвиняют в «теракте» и «незаконном приобретении взрывчатых веществ» (Фото:Скриншот видео t.me/genprocrf)

Александру Пермякову, которого в РФ обвиняют в покушении на российского террориста Захара Прилепина, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны.

Пермяков обвиняется по ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка взрывчатых веществ, совершенное организованной группой).

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Фото: t.me/genprocrf

Покушение на Прилепина произошло в субботу, 6 мая, в Нижегородской области России. В результате подрыва автомобиля его водитель умер на месте, а сам военный преступник получил тяжелые ранения.

Ответственность за это была возложена на Александра Пермякова, которого назвали «агентом СБУ». В то же время, по некоторым данным, в 2014—2015 годах он воевал на стороне террористов «ДНР», после чего сбежал в Россию.

Фото: t.me/vchkogpu

С 2014 года Прилепин, который до этого был известен как писатель, посещал оккупированные РФ территории Донбасса. Сначала он был «советником» главаря «ДНР» Александра Захарченко, ликвидированного в 2018 году, а в период с 2016 по 2018 называл себя «замкомандира батальона спецназовцев по работе с личным составом „армии ДНР“».

Прилепин входит в список людей, создающих угрозу нацбезопасности Украины.