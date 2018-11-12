12 ноября 2018, понедельник

Покушение на Макрона: подозреваемым объявили о подозрении

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Злоумышленники планировали нападение на Эммануэля Макрона

Злоумышленники планировали нападение на Эммануэля Макрона

Четырем лицам объявили о подозрении в деле о попытке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом пишет Укринформ.

Такое решение принял судья в Париже, который ведет дела по противодействию терроризму.

По информации правоохранительных органов Франции, задержанные связаны с крайне правым политическим движением.

Ранее правоохранители Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на президента республики Эммануэля Макрона.

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