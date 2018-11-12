Покушение на Макрона: подозреваемым объявили о подозрении

Четырем лицам объявили о подозрении в деле о попытке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона.
Об этом пишет Укринформ.
Такое решение принял судья в Париже, который ведет дела по противодействию терроризму.
По информации правоохранительных органов Франции, задержанные связаны с крайне правым политическим движением.
Ранее правоохранители Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на президента республики Эммануэля Макрона.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
Комментарии
Правила комментирования