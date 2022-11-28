Непредсказуемые последствия. Чем грозит Москве устранение Лукашенко — белорусский аналитик 28 ноября, 13:55 Протесты в Беларуси могут вновь выплеснуться на улицы, если Лукашенко ликвидируют, убежден Валерий Сахащик (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

В Беларуси слишком многое держится на личности Александра Лукашенко, чтобы Россия могла позволить себе ликвидировать диктатора с прогнозируемыми для Кремля последствиями.

Такое мнение в интервью Радио НВ выразил Валерий Сахащик, член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности.

Он допустил, что РФ может использовать «различные методы психологического воздействия на Лукашенко», чтобы оказать давление на него и попытаться принудить к участию в войне против Украины. «Но я не очень верю, что получится что-то хорошее для России, если они Лукашенко устранят. Думаю, что они должны это понимать», — отметил Сахащик.

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По его словам, «слишком много держится на одной личности Лукашенко».

«Слишком много лет он выстраивал систему управления государством так, чтобы он был один, чтобы никто больше не смог ничего решать. И реально в Беларуси нет человека, способного его заменить. Много чего нарушится, последствия будут самые непредсказуемые, в том числе и для России», — предположил соратник Тихановской, который также является подполковником запаса белорусской армии.

По его словам, разместив свои войска в Беларуси, Росси нуждается в «какой-то стабильности». Ведь сегодня Беларусь предоставляет России свою территорию, свои полигоны, свои аэродромы, стартовые площадки.

«И для России это неплохо, — напомнил Сахащик. — А что будет, если произойдут какие-то вдруг непредвиденные перемены? Никто не знает, не послужит ли это триггером для нового всплеска. Ведь эти сотни тысяч, миллионы людей, которые выходили в 2020 году, никуда не делись. [Их количество] только увеличились, потому что каток репрессий катится дальше — все новых и новых людей осуждают невинно. И каждый человек, прошедший через репрессии, становится врагом режима».

Как только представится момент, все эти люди выйдут, убежден Валерий Сахащик, «но уже не с цветочками и шариками».

25 ноября Институт Роберта Лансинга (американский аналитический центр в сфере исследований глобальных угроз и демократии, Robert Lansing Institute, RLI) сообщил со ссылкой на источники в российском военном руководстве, что Кремль якобы принял решение о ликвидации Лукашенко и надеется таким радикальным образом вовлечь белорусскую армию в войну против Украины, получив над ней больший контроль.

