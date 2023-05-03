Аксенов и компания. ФСБ придумала подготовку к покушению на кремлевских марионеток в Крыму 3 мая, 10:55 ФСБ (Фото:ФСБ via Facebook)

Федеральная служба безопасности РФ в среду, 3 мая, сообщила, что якобы предупредила подготовку покушений на так называемых «руководителей» Крыма. Об этом пишет РБК.

Как заявили российские силовики, целями были так называемые «глава» Крыма Сергей Аксенов, «спикер парламента» Владимир Константинов, и «мэр» Ялты Янина Павленко.



Россияне обвиняют в подготовке «терактов» Главное управление разведки Минобороны Украины. А организатором «покушений» называют заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца.

Видео дня

В ФСБ добавили, что якобы задержали членов украинской агентурной группы. Пятерых граждан России и Украины и одного гражданина Украины и Болгарии.