Покупательница самоуничтожившейся картины Бэнкси решила не отменять сделку

Покупательница картины британского уличного художника Бэнкси Девочка с шаром – работы, которая самоуничтожилась после того, как ее продали на аукционе, - решила не отказываться от приобретения произведения.
Об этом говорится в сообщении аукционного дома Sotheby’s.
После частичного уничтожения картине дали новое название - Любовь в мусорном ведре. Ее стоимость осталась прежней – 1,4 миллиона долларов.
"Когда раздался удар молотка (ведущего аукциона) и работа была порезана на части, я сначала была шокирована, но постепенно начала понимать, что в итоге мне достанется кусочек истории искусства", - приводит аукционный дом слова покупательницы, имя которой не называется.
Девочка с шаром была продана на аукционе 5 октября, но сразу по завершении торгов половина полотна была порезана спрятанным в картинной раме шредером.
В Sotheby's, которому произведение принадлежало с 2006 года, утверждают, что не знали о скрытом в картине устройстве. В аукционном доме предположили, что активировать механизм мог человек, присутствовавший в зале на торгах. Не исключено, что это мог быть сам Бэнкси.
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