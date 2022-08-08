«Из-за задержки с доставкой». Покупатель украинского зерна в Ливане отказался принять груз — посольство

8 августа, 20:28
Корабль с зерном (Фото:Мустафа Найем/Facebook)

Корабль с зерном (Фото:Мустафа Найем/Facebook)

Покупатель украинского зерна в Ливане отказался принимать груз из-за задержки с доставкой. Об этом сообщает посольство Украины в Ливане в Twitter.

«Согласно информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принимать груз из-за задержек с доставкой (более 5 месяцев)», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что теперь грузоотправитель разыскивает нового покупателя в Ливане или любой другой стране.

https://twitter.com/UKRinLBN/status/1556609434104827905
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Россия блокировала украинские порты с начала полномасштабного вторжения. 22 июля Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта зерна через порты в Черном море. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором.

В понедельник, 1 августа, из Одесского морпорта вышло судно Razoni с грузом в 26 тысяч тонн кукурузы под флагом Сьерра-Леоне — впервые с 24 февраля.

https://www.youtube.com/embed/GoO1pjVb1uc
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Ливан Зерно Порты

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