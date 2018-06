Похищенную копию письма Колумба об открытии Америки передали из США в Испанию

Иммиграционная и таможенная полиция США передала представителям Испании найденную копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, которая ранее была похищена, сообщается на сайте американского ведомства.

ICE & @TheJusticeDept returned a more than 500-yr-old copy of Christopher Columbus’ letter to #Spain at the Residence of @SpainInTheUSA. The letter, originally written in 1493, was stolen from @BiblioCatalunya & sold for approximately $1 million. https://t.co/EZQS2wDwAC pic.twitter.com/2cGuyRSyfr