Похищенную копию письма Колумба об открытии Америки передали из США в Испанию

Иммиграционная и таможенная полиция США передала представителям Испании найденную копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, которая ранее была похищена, сообщается на сайте американского ведомства.
ICE & @TheJusticeDept returned a more than 500-yr-old copy of Christopher Columbus’ letter to #Spain at the Residence of @SpainInTheUSA. The letter, originally written in 1493, was stolen from @BiblioCatalunya & sold for approximately $1 million. https://t.co/EZQS2wDwAC pic.twitter.com/2cGuyRSyfr— ICE (@ICEgov) 7 июня 2018 г.
Отмечается, что возвращению письма предшествовало семилетнее расследование. Американские правоохранители в штате Делавэр получили сообщение о том, что из европейских библиотек было украдено несколько копий оригинального письма Колумба, написанных вручную в XV веке.
Следствие установило, что в 2005 году копию письма Колумба, похищенную из Национальной библиотеки Каталонии в Барселоне, продали за €600 тыс два итальянских книготорговца.
В 2013 году было установлено, что в 2011 году документ был перепродан за около $900 тыс. Новый владелец копии письма добровольно передал ее американским властям.
Церемония передачи копии прошла в посольстве Испании в США.
Spain recovers a print letter of Colombus, a document of great cultural significance, thanks to @ICEgov. This ceremony showcases our common history and the high level of cooperation between both countries. pic.twitter.com/YLLNaHSGaz— Embassy of Spain USA (@SpainInTheUSA) 6 июня 2018 г.
Это письмо Колумб написал после первой экспедиции, когда открыл один из Багамских островов.
По словам посла Испании в США Педро Моренеса, в письме Колумб "рассказывает испанским королю и королеве о своем первом путешествии, о первых впечатлениях от Нового Света и первых встречах с туземцами".
Письмо Христофора перевели на несколько языков и распространили по всей Европе. Так Испания хотела рассказать всем о своем достижении. Копии письма были созданы в период с 1493 по 1497 годы.
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