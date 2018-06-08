Похищенную копию письма Колумба об открытии Америки передали из США в Испанию

Иммиграционная и таможенная полиция США передала представителям Испании найденную копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, которая ранее была похищена, сообщается на сайте американского ведомства.

Отмечается, что возвращению письма предшествовало семилетнее расследование. Американские правоохранители в штате Делавэр получили сообщение о том, что из европейских библиотек было украдено несколько копий оригинального письма Колумба, написанных вручную в XV веке.

Следствие установило, что в 2005 году копию письма Колумба, похищенную из Национальной библиотеки Каталонии в Барселоне, продали за €600 тыс два итальянских книготорговца.

В 2013 году было установлено, что в 2011 году документ был перепродан за около $900 тыс. Новый владелец копии письма добровольно передал ее американским властям.

Церемония передачи копии прошла в посольстве Испании в США.

Spain recovers a print letter of Colombus, a document of great cultural significance, thanks to @ICEgov. This ceremony showcases our common history and the high level of cooperation between both countries. pic.twitter.com/YLLNaHSGaz — Embassy of Spain USA (@SpainInTheUSA) 6 июня 2018 г.

Это письмо Колумб написал после первой экспедиции, когда открыл один из Багамских островов.

По словам посла Испании в США Педро Моренеса, в письме Колумб "рассказывает испанским королю и королеве о своем первом путешествии, о первых впечатлениях от Нового Света и первых встречах с туземцами".

Письмо Христофора перевели на несколько языков и распространили по всей Европе. Так Испания хотела рассказать всем о своем достижении. Копии письма были созданы в период с 1493 по 1497 годы.