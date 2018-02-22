Похищение школьниц в Нигерии: более 100 детей до сих пор считаются пропавшими без вести

В Нигерии до сих пор не установлено местонахождение 101 школьницы, исчезнувших после нападения боевиков террористической группировки Боко Харам на среднюю школу на севере страны.

Как передает AP, родители пропавших детей обеспокоены, что их дочери были похищены экстремистами, как это было в городе Чибок почти четыре года назад.

Один из родителей, Башир Манцо, рассказал агентству, что они составили список из 101 пропавшего ребенка и представили его губернатору штата Йобе, где произошел налет боевиков.

Заявление родителей об исчезнувших детях было обнародовано после того, как власти штата заявили об освобождении группы девочек.

Напомним, что 19 февраля боевики Боко Харам совершили нападение на среднюю школу города Дапчи, штат Йобе. После этого в школе недосчитались 111 учениц.

Вечером 21 февраля нигерийская армия провела операцию по спасению захваченных подростков. Сообщалось о нескольких десятках освобожденных школьниц.

В апреле 2014 года во время налета боевиков Боко Харам из школы-интерната города Чибок были похищены около 276 девочек. За последние годы экстремистская группа похитила тысячи людей.

Боко Харам - радикальная нигерийская исламистская организация. Известна с 2002 года, когда ее предводителем стал Мохаммед Юсуф. Главной целью организации является введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни. В июле 2009 года она инициировала беспорядки на севере Нигерии (с центром в штате Баучи), нападая на христианские церкви и полицейские участки. В мае 2014 года внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций.