Появилось видео с последствиями теракта в управлении ФСБ в Архангельске

В Сети обнародовали видео из помещения управления ФСБ по Архангельской области, где в среду, 31 октября, подорвал себя 17-летний студент политехнического техникума.

На опубликованных кадрах видны поврежденные в результате взрыва стены и разбросанные повсюду обломки оконных рам и других элементов интерьера.

Ранее сообщалось, что в здании управления ФСБ по Архангельской области прогремел взрыв.

В результате происшествия пострадали трое силовиков.

Позже стало известно, что бомбу привел в действие 17-летний смертник.