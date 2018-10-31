Появилось видео с последствиями теракта в управлении ФСБ в Архангельске

В Сети обнародовали видео из помещения управления ФСБ по Архангельской области, где в среду, 31 октября, подорвал себя 17-летний студент политехнического техникума.
На опубликованных кадрах видны поврежденные в результате взрыва стены и разбросанные повсюду обломки оконных рам и других элементов интерьера.
Ранее сообщалось, что в здании управления ФСБ по Архангельской области прогремел взрыв.
В результате происшествия пострадали трое силовиков.
Позже стало известно, что бомбу привел в действие 17-летний смертник.
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