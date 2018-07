Появилось видео обнаружения пропавшей в пещере Таиланда подростковой футбольной команды

CМИ опубликовали видео с моментом обнаружения пропавшей в пещере Таиланда подростковой футбольной команды.

Видео снято неизвестным британским дайвером, который участвовал в спаcательной операции. Дайвер пытался подбодрить подростков, сидящих на грязной земле внутри пещеры, окруженных со всех сторон водой, обещая им скорое спасение.

Astonishing video shows Thai soccer team found alive after going missing in a cave for ten days.



"It's okay, many people are coming...You are very strong. Very strong." https://t.co/RrgsWwpBgL pic.twitter.com/ggFASYeBsl