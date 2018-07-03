03 июля 2018, вторник

Появилось видео обнаружения пропавшей в пещере Таиланда подростковой футбольной команды

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Появилось видео обнаружения пропавшей в пещере Таиланда подростковой футбольной команды

CМИ опубликовали видео с моментом обнаружения пропавшей в пещере Таиланда подростковой футбольной команды.

Видео снято неизвестным британским дайвером, который участвовал в спаcательной операции. Дайвер пытался подбодрить подростков, сидящих на грязной земле внутри пещеры, окруженных со всех сторон водой, обещая им скорое спасение.

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг пропали 12 подростков-футболистов и их тренер. 

Они были обнаружены 2 июля, спустя девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и повсеместной грязи.

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