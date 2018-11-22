Появилось видео как в Москве над Кремлем вертолет перевозил в сетке живых людей

В Москве над Кремлем 22 ноября пролетели два вертолета, к одному из них был прикреплен трос с платформой, на которой находились вооруженные мужчины в военной форме, сообщает Varlamov.ru.

По информации агентства Интерфакс, речь может идти о полёте в рамках подготовки к плановой тренировке спецслужб. Однако в Федеральной службе охраны РФ воздержались от комментариев по поводу появившихся видеокадров

Как сообщает Эхо Москвы, вертолеты немного позже заметили в районе станций Новокузнецкая и Павелецкая, где они, по словам очевидцев, кружили довольно долго.