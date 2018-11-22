22 ноября 2018, четверг

Появилось видео как в Москве над Кремлем вертолет перевозил в сетке живых людей

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Вертолеты с людьми летами над Кремлем
Скриншот

Вертолеты с людьми летами над Кремлем

В Москве над Кремлем 22 ноября пролетели два вертолета, к одному из них был прикреплен трос с платформой, на которой находились вооруженные мужчины в военной форме, сообщает Varlamov.ru.

По информации агентства  Интерфакс, речь может идти о полёте в рамках подготовки к плановой тренировке спецслужб. Однако в Федеральной службе охраны РФ воздержались от комментариев по поводу появившихся видеокадров

Как сообщает Эхо Москвы, вертолеты немного позже заметили в районе станций Новокузнецкая и Павелецкая, где они, по словам очевидцев, кружили довольно долго. 

 

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