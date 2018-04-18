Появилось фото и видео блокады резиденции премьер-министра Армении

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Никол Пашинян призвал уважительно относиться к полицейским

Никол Пашинян призвал уважительно относиться к полицейским

В Ереване участники акции протеста объявили о блокаде резиденции премьер-министра Армении.

Как сообщает News.am, полицейский кордон оказался снят, и перед дверями резиденции находятся лишь несколько полицейских. Более основательные силы полиции сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к проспекту.

Пока выступал оппозиционный политик Никол Пашинян, к резиденции подтянулись дополнительные силы полиции.

"Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия", - заявил Пашинян, обращаясь к участникам демонстрации.

Пашинян также отметил, что с сегодняшнего дня при блокировании улиц отменяется использование предметов – мусорных урн и баков, скамеек.

Также он призвал участников акции протеста снять гигиенические маски.

"Вам бояться нечего", - добавил политик.

Утром 18 апреля в Ереване возобновились акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

В частности, протестующие окружили здание резиденции премьер-министра Армении.

Накануне в Ереване с площади Республики стартовало многотысячное шествие движения Мой шаг.

После этого полиция начала зачистку центра города на проспекте улицы Туманяна и проспекта Маштоца, прилегающей к площади Франции.

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Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении. 17 апреля активисты начали блокировать правительственные здания.

Несмотря на многочисленные демонстрации, Сержа Саргсяна избрали премьер-министром.

 

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