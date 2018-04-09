Появились новые доказательства причастности российского военного к катастрофе МН17

Появились новые доказательства причастности российского военного Сергея Дубинского (позывной - Хмурый) к катастрофе МH17.

Об этом говорится в материале Донбас.Реалии.

Собранные ранее видеодоказательства позволяют утверждать, что российская зенитно-ракетная установка Бук перемещалась по контролируемой боевиками территории в сторону поселка Первомайский, откуда и был произведен выстрел.

В отчете следователей подробно представлены перехваты разговоров участников теракта.

Человек, который дает указания о транспортировке Бука, на записях СБУ появляется под позывным Хмурый. Одним из первых в своем расследовании его идентифицировал руководитель общественной организации Европространство Олег Батурин.

"Он был, фактически, одним из архитекторов управленческих военных органов в "ДНР". Затем на базе этих отделов, которые он создал, он сформировал так называемое Главное разведывательное управление "ДНР", которое сам и возглавил", - рассказал журналист.

Батурин выяснил, что настоящее имя Хмурого - Сергей Дубинский. Сначала советский, а затем и российский военный - полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба России.

Руководитель ОО Европространство добавил, что ему удалось получить документы, которые подтверждают - на Донбассе Дубинский оставался действующим российским военнослужащим.

"Об этом он рассказал сам в своем ходатайстве к Южному военному округу РФ о выдаче ему средств на приобретение жилья как военнослужащему. Он в этом ходатайстве указал свой личный номер и период службы в вооруженных силах Советского Союза и Российской Федерации по декабрь 2014 года", - отметил журналист.

В ходе расследования Батурину также удалось узнать, что до войны Дубинский жил в Донецкой области в поселке Великая Новоселка.

Один из жителей поселка рассказал, что дружил с Дубинским с детства. Слышал об обвинениях в его адрес, но не верит, что он участвовал в подготовке атаки на Боинг.

"Очень хороший, нормальный парень. Я считаю, что о нем там говорят всякое, что он ракету привез... Ну, кто пенсионеру доверит Бук?" - удивляется собеседник журналистов.

Однако он подтвердил информацию о службе Хмурого в российской армии и уточнил, что Дубинский до Донбасса принимал участие как минимум в трех военных конфликтах.

По словам местных, с Великой Новоселки Дубинский поехал еще задолго до начала войны на востоке Украины. Квартиру матери сменил на частный дом в соседнем поселке.

Последним местом жительства Сергея Дубинского в Украине стал двухэтажный дом в поселке Сторожевое.

Журналисты выяснили, что дом пуст - "на вид сразу заметно, что жилье давно заброшено".

Сосед по двору, который переехал в Сторожевое после начала боевых действий и бывших хозяев не застал, сообщил, что в Дубинского в Украине остался родной брат.

"А вот брат, Роман, он в Киеве и тоже какой-то военный. И через риелтора этот дом продает. Но Роман и Сергей якобы на этой почве политической, враги. Тот за Украину, а тот - за "ДНР", - рассказал сосед.

Роман Дубинский, родной брат российского полковника, которого называют причастным к атаке, не скрывает, что его брат действительно был русским военным и воевал на стороне боевиков в 2014 году. Об этом Хмурый говорил ему лично.

"Он мне сам позвонил и сказал, что он "сейчас в ДНР". Я говорю, "а что ты там делаешь, смысл?" Я принципиально не понимаю. У меня другая позиция - полностью проукраинская", - заявил брат российского полковника.

Еще один диалог с братом у Романа произошел после того, как в СМИ появились сообщения, что Хмурый участвовал в транспортировке Бука.

"Когда я узнал об этом самолете, я ему тоже позвонил. У меня был его телефон, потом я его удалил. Я ему позвонил и спросил - кто это сделал? Он мне ответил, что это сделала украинская сторона. Вот таков был ответ. Я говорю: здесь и факты есть, и записи какие-то есть. Он сказал, что мы этого не делали, это "провокация", - сообщил Роман в интервью.

Журналисты попросили прослушать запись перехватов СБУ, где, якобы, фигурирует Сергей Дубинский. Почти сразу родственник Хмурого дал утвердительный ответ.

"Похожий, да. То что я слышу - да, есть сходство, и сильное", - сказал он во время прослушивания записей.

Других подробностей о жизни Хмурого он рассказать не может из-за семейной ссоры. Из-за нее братья не общаются уже более десяти лет. А сам Роман уверяет, что уволился из армии еще в начале 90-х годов.

"Я не знаю, мне это было неинтересно. У нас мама болела очень серьезно раком. И у него было отношение к этому очень своеобразное. И я его в то время для себя вычеркнул", - утверждает брат российского военного.

Роман Дубинский надеется, что расследование удастся довести до конца. Даже если результат укажет на его родного брата.

"Если это вы сбили самолет - вы должны понести за это наказание. И не будет другого варианта ни через пять, ни через десять, ни через двадцать лет. За триста убитых людей, виновные должны понести наказание", - убежден он.

Он также подтвердил, что новый российский адрес брата, который появился в прессе, действителен. Сергей Дубинский уехал из Донбасса в начале 2015 года и осел на хуторе Большой Лог Ростовской области.

Журналисты нашли этот новый приют Хмурого, ведь раньше он сам публиковал снимки дома в соцсетях. Но тот что-то комментировать отказался.

Напомним, Нидерланды и Украина подписали двустороннее соглашение о правовом сотрудничестве в рамках расследования уничтожения МН17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы МН17. Согласно им, он был сбит зенитно-ракетной установкой Бук, доставленной на Донбасс с территории России.

Следователи установили, что причастными к этому преступлению является 120 человек.

Катастрофа малазийского Боинга произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.