Поисковая операция на месте крушения самолета Пригожина завершена, найдены тела 10 человек 24 августа, 00:35 Спасатели обнаружили останки всех десяти человек (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

Спасатели обнаружили останки всех десяти человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью частного самолета главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом пишет российский Интерфакс.



Спасатели обнаружили останки всех десяти человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью частного самолета.

«На месте крушения найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа», — заявил собеседник агентства.По данным «Интерфакса», поисковая операция завершена.

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В среду, 23 июня, в Тверской области страны-агрессора упал самолет. В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.

Пропагандистские СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, находившихся на борту. Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.