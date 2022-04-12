Европол начал операцию Оскар по поиску активов попавших под санкции россиян 12 апреля, 03:08 Цей матеріал також доступний українською Европол поможет искать активы, которые подлежат блокировке (Фото:europol.europa.eu)

Полицейская служба Европейского союза — Европол — 11 апреля объявила о начале операции Оскар по выявлению активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями ЕС в связи с вторжением РФ в Украину.

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Об этом сообщается на сайте Европола.

Операция проводится совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом (агентство ЕС, имеющее дело с судебными органами) и Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ).

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Цель операции в поддержке финансовых расследований, проводимых государствами-членами ЕС в отношении преступных активов людей и компаний, попавших под санкции из-за войны России против Украины. Европол также будет помогать проводить расследования, связанные с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций. Операция Оскар продлится не менее одного года и будет включать в себя ряд отдельных расследований.

Европол будет способствовать обмену информацией и разведданными между партнерами и оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований.

«Европол будет централизовать и анализировать всю информацию, предоставленную в рамках этой операции, для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых, а также новых тенденций и моделей преступной деятельности. Европол и в дальнейшем будет оказывать специализированную аналитическую поддержку расследованиям, а также оперативную координацию, судебно-медицинскую экспертизу и техническую экспертизу, а также финансовую поддержку соответствующим национальным органам», — говорится в сообщении.

Европейский союз уже заблокировал активы на €29,5 млрд физлиц и организаций, внесенных в списки санкций против РФ и Беларуси. В списке, в частности, яхты, вертолеты, недвижимость, а также предметы искусства на €6,7 млрд. Кроме того, страны ЕС заблокировали транзакции на сумму в €196 млрд.

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