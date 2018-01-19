Пограничникам США разрешили проверять телефоны туристов

Работникам пограничной службы США разрешили проверять телефоны и ноутбуки туристов в рамках усиления мер безопасности.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на газету The Sun.

Согласно новым правилам, путешественники обязаны предоставить свой телефон и ноутбук для проверки сотруднику пограничной службы в аэропорту США по его требованию. При этом гаджет должен быть включен и разблокирован.

Офицер вправе провести беглый осмотр устройства. В случае возникновения подозрений, гаджет будет исследован более детально.

Если путешественник не пожелает ввести пароль и разблокировать устройство, ему могут отказать во въезде США. Также офицер пограничной службы вправе изъять гаджет на срок до недели.

Сотрудники пограничной службы США будут проверять иностранцев на связь с террористическими организациями, наличие детской порнографии, нарушение норм экспортного контроля и прав интеллектуальной собственности.