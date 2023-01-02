Трехдневное прощание с Бенедиктом XVI. В Ватикане тысячи людей отдают дань памяти умершему папе римскому — фоторепортаж 2 января, 17:10 Сюжет Публичное прощание продлится три дня в соборе Святого Петра в Ватикане (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Сегодня в Ватикане у собора Святого Петра началось трехдневное прощание с предыдущим папой римским Бенедиктом XVI, умершим 31 декабря в возрасте 95 лет. В последние годы он носил титул Papa Emeritus (папа римский на покое).

Похоронят Бенедикта XVI в четверг, 5 января. Заупокойную мессу в 9:30 на кладбище собора Святого Петра совершит папа римский Франциск. Это будет первый случай в истории, когда прощание с предыдущим понтификом возглавит действующий папа.

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До этого момента тело Бенедикта XVI три дня будет находиться в ватиканском соборе Святого Петра на церемонии публичного прощания. Уже в первый ее день, 2 января, к собору тянутся огромные очереди желающих отдать дань памяти понтифику. Как и во время прощания с папой Иоанном Павлом II в 2005 году, тело Бенедикта XVI открыто для прощания, его одели в красные папские одежды (цвет мученичества в католицизме) и митру с золотой отделкой. Караул рядом несут два швейцарских гвардейца.

Как ожидается, всего в прощании с бывшим римским папой примут участие более 100 тыс. человек, около 35 тыс. прихожан ежедневно. Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджия Мэлони уже почтили память Бенедикта XVI. Ожидаются также высокие гости из Германии, где Йозеф Рацингер (настоящее имя умершего папы) родился в 1927 году.

В 2013 году в возрасте 86 лет Бенедикт XVI стал первым папой за последние 600 лет, который из-за ухудшения здоровья ушел с престола, уступив место папе Франциску. С тех пор он жил в монастыре Mater Ecclesiae, расположенном на территории Ватикана, где и умер 31 декабря.

Церемония публичного прощания с папой Бенедиктом XVI в соборе Святого Петра

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Очереди в собор в Ватикане, где прощаются с папой

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

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Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Подготовка к панихиде на площади Святого Петра

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach