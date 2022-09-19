Мир прощается с королевой. Сегодня в Великобритании похоронят Елизавету II, церемония соберет 500 иностранных гостей — онлайн 19 сентября, 07:40 Елизавету II похоронят на территории Виндзорского замка (на фото), в мемориальной часовне короля Георга VI (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

В понедельник, 19 сентября, в Великобритании похоронят королеву Елизавету II. Как ожидается, на церемонии государственных похорон будут присутствовать около 500 зарубежных высокопоставленных гостей, включая мировых лидеров и других представителей государств.

Ключевая часть церемонии — отпевание королевы — состоится в Вестминстерском аббатстве, которое способно вместить около 2200 человек. Присутствовать будут члены королевской семьи, высокопоставленные британские политики и главы государств со всего мира, включая президента США Джо Байдена. Не были приглашены на церемонию представители России, Беларуси, Сирии, Венесуэлы, Афганистана и Мьянмы.

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Тело королевы Елизаветы II, которая правила Британией рекордные 70 лет, предадут земле на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI. Здесь же похоронены ее родители (король Георг VI и его супруга Елизавета) и сестра (принцесса Маргарет), сюда ж перенесут останки супруга королевы — принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Елизавета II умерла на 97-м году жизни 9 сентября, после чего новым королем стал Чарльз III, ее старший сын. За прошедшую неделю проститься с монархом могли жители разных частей Великобритании. Королева умерла в шотландском замке Балморал, а 12 сентября гроб с ее телом был размещен в Холирудском дворце Эдинбурга — официальной резиденции монарха в столице Шотландии, где с Елизаветой II могли проститься все желающие.

13 сентября гроб доставили в Букингемский дворец, а вечером 14 сентября — в Вестминстерский дворец. Там в течение четырех полных дней, начиная с 15 сентября, проститься с королевой круглосуточно могли тысячи рядовых британцев. Огромные очереди желающих почтить монарха растянулись на километры, время ожидания в них доходило до 16−24 часов.

В почетном карауле у гроба как в Эдинбурге, так и в Лондоне, приняли участие дети Елизаветы II: король Чарльз III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.



Сегодняшний день объявлен в Британии государственным выходным. Похороны королевы 19 сентября организованы так:

в 06:30 ( 08:30 по киевскому времени) завершится публичная часть прощания с королевой;

08:30 по киевскому времени) завершится публичная часть прощания с королевой; в 10:44 ( 12:44 по киевскому времени) траурная процессия отправится из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство

12:44 по киевскому времени) траурная процессия отправится из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство в 11:00 ( 13:00 по киевскому времени) начнется церемония государственных похорон

13:00 по киевскому времени) начнется церемония государственных похорон около 12:00 ( 14:00 по Киеву) должна завершиться траурная служба, в ее финале вся Великобритания умолкнет в двухминутном молчании

14:00 по Киеву) должна завершиться траурная служба, в ее финале вся Великобритания умолкнет в двухминутном молчании с 12:00 до 13:00 ( 14:00 — 15:00 по киевскому времени) состоится шествие с гробом королевы до Арки Веллингтона на углу Гайд-парка, затем гроб переместят на государственный катафалк, откуда он отправится в Виндзор;



14:00 — 15:00 по киевскому времени) состоится шествие с гробом королевы до Арки Веллингтона на углу Гайд-парка, затем гроб переместят на государственный катафалк, откуда он отправится в Виндзор; с 15:06 до 15:52 ( 17:06−17:52 по киевскому времени) в Виндзорском замке, куда доставят тело Елизаветы II, состоится новое шествие: король Чарльз III, королева-консорт Камилла и другие члены королевской семьи присоединятся к процессии, которая должна доставить гроб к часовне Святого Георгия

17:06−17:52 по киевскому времени) в Виндзорском замке, куда доставят тело Елизаветы II, состоится новое шествие: король Чарльз III, королева-консорт Камилла и другие члены королевской семьи присоединятся к процессии, которая должна доставить гроб к часовне Святого Георгия в 16:00 ( 18:00 по Киеву) здесь состоится еще одна поминальная служба, более камерная, чем церемония в Лондоне ( ожидается присутствие 800 человек) — это будут уже не высокие зарубежные гости, но люди, знавшие королеву лучше других, включая ее личный персонал и работников ее имений;

18:00 по Киеву) здесь состоится еще одна поминальная служба, более камерная, чем церемония в Лондоне ожидается присутствие 800 человек) — это будут уже не высокие зарубежные гости, но люди, знавшие королеву лучше других, включая ее личный персонал и работников ее имений; затем около 19:30 по киевскому времени тело королевы предадут земле в мемориальной часовне короля Георга VI, присутствовать будут только члены королевской семьи. «Королева будет похоронена вместе с герцогом Эдинбургским», — напоминает официальный сайт королевской семьи о желании Елизаветы II воссоединиться с мужем после смерти. Ранее принц Филипп был захоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия, к которой примыкает достроенная в 1960-е годы часовня Георга VI.

НВ следит за главными событиями сегодняшнего дня в Великобритании.

Похороны королевы Елизаветы II 19 сентября — онлайн

07:23 «Вы последние»: Sky News показал момент, когда британцев попросили больше не ждать в очереди к гробу королевы

Около 02:00 ночи женщина и девушка стали последними в многокилометровой очереди к Вестминстер-холлу, где начиная с 15 сентября был выставлен гроб Елизаветы II для публичного прощания. Оно завершится сегодня около 8:30 по Киеву. Чтобы люди не ждали зря (длина очереди в последнюю ночь достигала 7 часов ожидания), стюарды закрыли очередь для остальных ожидавших в ней.

06:58 Букингемский дворец выпустил новое фото королевы в преддверии ее похорон

На фото Елизавета II лучезарно улыбается: оно было сделано по случаю платинового юбилея (70-летия) правления королевы, который отмечали в Британии 2—5 июня 2022 года. Еще ни одному монарху не удавалось достичь такого рубежа.

00:10 Елена Зеленская встретилась с Кейт Миддлтон накануне похорон Елизаветы II и почтила королеву в составе украинской делегации

Вечером 18 сентября Елена Зеленская, супруга президента Украины, почтила Елизавету II в Вестминстер-Холле в Лондоне, где для публичного прощания выставлен гроб с телом королевы. Вместе с ней такую возможность получили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко с супругой Инной.



Кроме того, накануне дня похорон Елена Зеленская встретилась в Букингемском дворце с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон.



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