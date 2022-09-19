Королеву Елизавету II похоронили рядом с принцем Филиппом 19 сентября, 23:24 Король Чарльз III у гроба матери, королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года (Фото:Jonathan Brady/Pool via REUTERS)

Королева Великобритании Елизавета II в понедельник, 19 сентября, была похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI рядом со своим супругом, герцогом Эдинбургским. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

Ранее принц Филипп был захоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия, к которой примыкает достроенная в 1960-е годы часовня Георга VI. Супруг королевы умер в возрасте 99 лет 9 апреля 2021 года.



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Как пишет The Guardian, на панихиде присутствовали только члены королевской семьи, которые вернулись в часовню около 19:30 по местному времени (21:30 по Киеву). Елизавета II — 11-й британский монарх, похороненный в часовне Виндзорского замка. Она будет покоиться рядом с отцом королем Георгом VI, королевой-матерью и сестрой принцессой Маргарет.

На церемонии государственных похорон Елизаветы II присутствовали около 500 зарубежных высокопоставленных гостей, включая мировых лидеров и других представителей государств.



Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Перед этим ее врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья королевы, и в Балморал срочно направились члены королевской семьи. Сообщалось, что Елизавета II скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны.

Новым королем Великобритании становится ее 73-летний сын Чарльз (Чарльз III).

С 15 до 19 сентября гроб с телом Елизаветы II находился в Вестминстер-холле для публичного прощания, в котором могли принять участие все желающие.

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