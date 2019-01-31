Похищенная в Москве картина Куинджи вернется на выставку в Третьяковку
Картина Архипа Куинджи Ай-Петри.Крым снова вернется на выставку в Третьяковскую галерею.
Об этом сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
"По мнению экспертов состояние не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло", - сказал он.
Кононов добавил, что картина будет снова выставлена в Третьяковку с 1 по 17 февраля.
Ранее сообщалось, что 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.
По данным СМИ, полиция обнаружила кражу случайно, прибыв в галерею после сообщения об исчезновении из гардероба шубы одного из посетителей.
Подозреваемого в похищении картины задержали. Он спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта в одном из районов Московской области.
Картина получила незначительные повреждения.