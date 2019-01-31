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Похищенная в Москве картина Куинджи вернется на выставку в Третьяковку

Сегодня, 12:37
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МВД РФ

Картину поместят под стекло

Картина Архипа Куинджи Ай-Петри.Крым снова вернется на выставку в Третьяковскую галерею. 

Об этом сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

"По мнению экспертов состояние не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло", - сказал он.

Кононов добавил, что картина будет снова выставлена в Третьяковку с 1 по 17 февраля.

Ранее сообщалось, что 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

По данным СМИ, полиция обнаружила кражу случайно, прибыв в галерею после сообщения об исчезновении из гардероба шубы одного из посетителей.

Подозреваемого в похищении картины задержали. Он спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта в одном из районов Московской области.

Картина получила незначительные повреждения.

Теги:   Москва Похищение Картина

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