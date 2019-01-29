Похищенная из Третьяковки картина Куинджи получила повреждения Сегодня, 13:03 140 Цей матеріал також доступний українською МВД РФ Кражу картины обнаружили случайно МВД РФ

На картине Архипа Куинджи Ай-Петри.Крым, которая была похищена из Третьяковской галереи, а затем найдена, обнаружили повреждения.

Об этом рассказал директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов, пишет Интерфакс.

"По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при транспортировке картины", - пояснил он.

Представитель Минкульта РФ добавил, повреждения носят не критический характер.

Восстановлением картины займется, вероятнее всего, Русский музей.

Ранее сообщалось, что 27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

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По данным СМИ, полиция обнаружила кражу случайно, прибыв в галерею после сообщения об исчезновении из гардероба шубы одного из посетителей.

Подозреваемого в похищении картины задержали. Он спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта в одном из районов Московской области