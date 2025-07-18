«Российская система настроит их против нас». TIME посвятил первую полосу украинским детям, которых похитила Россия

Американский журнал Time поместил на обложку своего выпуска за июль 2025 года материал о том, как представители путинского режима похищают украинских детей со временно оккупированны х территори й.

По информации издания, 4 июня диктатор РФ Владимир Путин созвал по видеосвязи совещание своих помощников и министров. Прежде всего он захотел узнать, как прошли встречи украинской и российской делегации в Стамбуле, и поэтому дал слово главному переговорщику от Кремля на них Владимиру Мединскому.

Практически сразу тот достал список похищенных россиянами детей, который ему передали представители Украины. В нем насчитывалось 339 человек, пишет Time.

«Нам нужно выяснить, сколько из них находятся здесь, с нами», — сказал Мединский. Диктатор РФ не ответил, и совещание перешло к другим вопросам.

«За пределами России похищение этих детей широко рассматривают как военное преступление, а в Кремле это не считают срочным вопросом», — пишет Time.

Как отмечает автор статьи Саймон Шустер, чем дольше такие дети остаются в России, тем сложнее Киеву будет вернуть их и реинтегрировать. Проблема в том, что детей россияне подвергают воздействию пропаганды и идеологически обрабатывают.

Как рассказала журналисту Ксения Колдина, ее младший брат, 11-летний Сергей, отказался разговаривать со своими родственниками в Украине после того, как несколько месяцев провел в «приемной семье» в России.

«Они полностью промыли ему мозги. Они убедили его, что Украина разрушена, что он умрет с голоду, если вернется», — заявила она.

По информации Time, с начала войны около 1,2 тысячи похищенных РФ детей удалось вернуть в Украину — в основном благодаря настойчивым усилиям их родственников и гуманитарных организаций. По информации официального Киева, всего еще 19 546 украинских детей должны быть возвращены Кремлем.

Представители Йельского университета (США) сообщают, что благодаря открытым данным удалось выявить 8,4 тысячи детей, которых российские оккупанты «систематически переместили» из Украины.

«Администрация Трампа в рамках более широкого прекращения иностранной помощи в марте прекратила финансирование этой исследовательской программы, которая продолжает работать с помощью частных доноров», — написал Шустер.

Как отмечает журналист, сейчас самое сильное давление на Путина в плане возвращения Украине похищенных детей идет из Гааги. Еще в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора РФ за «незаконную передачу украинских детей в Россию».

Соответственно, Путин рискует быть арестованным при каждой поездке в одну из 125 стран, признающих юрисдикцию МУС, включая все страны Южной Америки, почти все страны Европы и примерно половину стран Африки.

Как заявил источник Шустера в Кремле, диктатор РФ якобы «может вернуть детей в рамках любого гуманитарного обмена», но для него «это просто не является приоритетом».

По мнению журналиста, лучше всего был задокументирован случай похищения россиянами Маргариты Прокопенко из детского дома в Херсоне. Осенью 2022 года депутат из путинской Партии Единая Россия Игорь Кастюкевич забрал 10-месячную на тот момент девочку в Москву.

Там ее «удочерил» один из многолетних соратников Путина, бывший председатель Совета Федерации (верхней палаты парламента РФ) Сергей Миронов.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Миронов стал одним из самых громких сторонников Путина и войны.

Как отмечает Шустер, его заявления в сторону Украины отличались кровожадной риторикой. В том числе Миронов называл Украину «нацистской» и хотел, чтобы ее инфраструктуру «уничтожили раз и навсегда».

В 2023 году благодаря расследованию BBC удалось выяснить, что жена Миронова Инна Варламова несколько раз ездила в Херсон, чтобы увидеться с девочкой до ее похищения. В частности, в больницу, где ребенка лечили от бронхита во время российской оккупации города. Более того, выяснилось, что в России девочке выдали новое свидетельство о рождении, в котором ей изменили имя на Марина Миронова.

При этом путинский приспешник не отрицает, что взял девочку к себе домой, но для Time отказался комментировать информацию.

Как пишет издание, всего около 1,6 млн украинских детей сейчас живут на временно оккупированных Россией территориях, где подвергаются кремлевской пропаганде.

Согласно исследованию Йельского университета, дети, которых похищали россияне, как правило, из самых уязвимых слоев населения — к примеру, сироты из детдомов. Исследователи обнаружили, что многих детей забирали из прифронтовых регионов Украины и помещали во временные приюты. Затем их передавали в российские приемные семьи, причем иногда для похищения и перевозки детей в Россию даже использовали военно-транспортные самолеты.

Вся эта ситуация, а также угроза демографического кризиса усиливает у украинцев потребность срочно вернуть своих детей домой, заявил Шустер.

В 2024 году президент Украины Владимр Зеленский поручил эту миссию одной из своих близких помощниц, старшей советнице главы Офиса президента Андрея Ермака Дарье Заривной.

Она родилась и выросла в Херсоне — как раз неподалеку от опустевшего из-за действий оккупантов из РФ детского дома.

В комментарии Шустеру Заривная сказала, что ее особенно беспокоит случай Маргариты Прокопенко.

По ее словам, дело в том, что заявления Миронова в Москве четко давали понять, что тот будет воспитывать девочку в атмосфере ненависти к Украине.

«Если мы не вернем этих детей в ближайшее время, российская система сможет настроить их против нас», — сказала Заривная.

При этом, на каждом раунде переговоров с РФ президент Зеленский настаивал, что Украина будет продолжать требовать возвращения похищенных детей.

«Мы говорили о детях, о том, как их вернуть. Есть действительно большие препятствия. Есть дети, которые потеряли родителей, но у них здесь есть бабушка, которая их ждет», — сказал глава украинского государства в комментарии Шустеру.

Причем президент Украины отказывается считать похищенных детей военнопленными — даже если этот статус даст им право на какой-то обмен с россиянами.

«Это не может быть обмен. Потому что мы живем в XXI веке, а не каком-то другом. Это не то же самое, что выкупать их из рабства», — заявил он.

По мнению президента Зеленского, единственный способ вернуть детей — международная кампания, чтобы заставить Путина пойти на уступки, будь то санкции против России, военная поддержка Украины или уголовные обвинения, подобные тем, которые Путину выдвинули в Гааге.

«Вопрос сводится к воле определенных лидеров, которые могут просто оказывать давление на Путина, чтобы он вернул детей. Трамп — один из них. Другого пути нет», — подытожил глава украинского государства.