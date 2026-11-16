Угрожал массовым убийством: в Варшаве полиция задержала 16-летнего россиянина

16 ноября, 17:42
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В Польше задержали российского подростка, который угрожал убить нескольких человек (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

В Польше задержали российского подростка, который угрожал убить нескольких человек (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

В Варшаве был задержан 16-летний гражданин России, подозреваемый в угрозах массовым убийством в адрес учеников и администрации школы в районе Урсынув.

Об этом говорится в сообщении комендатуры местной полиции в понедельник, 16 ноября.

О тревожном поведении одного из учеников заявил директор школы в Урсынуве. По данным правоохранителей, подросток угрожал своим одноклассникам и самому директору убийством, причем «содержание угроз вызывало обоснованные опасения относительно их исполнения».

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Полиция прибыла в школу и задержала подростка. У него изъяли мобильный телефон, а анализ найденной на устройстве информации показал, что задержанный «пропагандировал фашистский государственный строй».

Также подросток публиковал в соцсетях свои фотографии с ножом и «предметами, похожими на оружие». Дело против него включает и подозрение в совершении «другого деяния сексуального характера».

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По решению суда по семейным делам подростка на три месяца поместили в воспитательный центр. Это временная мера, дальнейшую судьбу задержанного также будет решать суд по семейным делам.

7 ноября на площади Рынок в Кракове произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Стрельбу устроил 24-летний Михал Оксинский, который 9 ноября умер в больнице от ранения, полученного во время задержания.

Оксинского подозревали в убийстве матери, отца и сестры. Тела трех человек обнаружили 8 ноября в квартире, где он проживал. Все трое погибли от огнестрельных ранений. Как писало издание fakt.pl, также перед тем как устроить стрельбу на площади, Оксинский застрелил и двух домашних котов.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Россия Польша Варшава Задержание

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