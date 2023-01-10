Байден пригласил нового президента Бразилии в США, осудив погромы сторонников Болсонару 10 января, 10:06 Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Фото:Ueslei Marcelino/Reuters)

Президент США Джо Байден и новый президент Бразилии Лула да Силва провели телефонный разговор, во время которого глава Белого дома осудил погромы сторонников бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару в столице страны.

Как сообщили в пресс-службе Администрации Байдена, президент США выразил непоколебимую поддержку бразильской демократии и свободной воли бразильского народа. Он также осудил насилие и нападение на демократические институты и мирную передачу власти.

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Оба лидера пообещали тесно сотрудничать по вопросам, стоящим перед США и Бразилией, включая изменение климата, экономическое развитие, мир и безопасность.

Байден также пригласил Лулу да Силву посетить Вашингтон в начале февраля для проведения углубленных консультаций по широкой общей повестке дня. Президент Бразилии принял это приглашение.

Тем временем, в Госдепе США прокомментировали нахождение Болсонару в США, который въехал в страну по дипломатической визе незадолго до ее окончания.

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Представитель Госдепа Нэд Прайс заявил на брифинге, что если кто-то въехал в США по визе категории А, но больше не занимается официальной деятельностью от имени своего правительства, он обязан покинуть США или подать запрос на изменение иммиграционного статуса в течение 30 дней.

8 января сотни сторонников бывшего бразильского президента штурмовали правительственные здания, включая Национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию, в которых разбили окна и использовали мебель для создания баррикад против сил безопасности. Это произошло через неделю после инаугурации Лулы да Силвы, который вернулся к власти после 12-летнего перерыва.

Сам Болсонару и ряд мировых лидеров осудили действия протестующих.

Были задержаны около 400 участников погромов.



