Разъяренные миллионы. Франция взорвалась из-за попытки поднять пенсионный возраст, самый низкий в Европе: в Париже погромы, в Бордо подожгли мэрию 24 марта, 16:04 Сюжет Эксклюзив NV Демонстрант в маске, которая высмеивает Эммануэля Макрона (Ницца, 23 марта 2023 года) (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Длящиеся уже более двух месяцев протесты против пенсионной реформы во Франции стали самым большим вызовом для президента Эммануэля Макрона после акций «желтых жилетов» в 2019 году. 23 марта во французских городах вышли на улицы, по разным оценкам, от 1 млн до 3,5 млн человек.



NV рассказывает, что спровоцировало протесты и какой размах они приобрели сейчас (по материалам BBC, AFP, RFI, Guardian, CNN).

Пенсионная реформа Макрона: чем недовольны французы

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Пенсионная реформа, на которой настаивает Эммануэль Макрон, предусматривает повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, а необходимого для этого стажа работы — с 41,5 до 43 лет. При этом, как напоминала BBC, сейчас 62 года — самая низкая планка пенсионного возраста в Западной Европе. Даже если реформу Макрона удастся реализовать, французы будут выходить на пенсию раньше, чем жители других европейских стран: пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании — 66, в Испании — 65. При этом Франция тратит на пенсии существенно больше, чем многие другие западные государства — почти 14% своего ВВП.