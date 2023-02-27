Польша допускает отмену пограничного движения с Беларусью 27 февраля, 23:05 Польша может закрыть все пункты пропуска на границе с Беларусью (Фото:Straz Graniczna/Twitter)

Заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик не исключил отмены пограничного движения с Беларусью.

Об этом сообщает издание PAP.

«Я не знаю, возможно ли закрыть все пограничные переходы с Беларусью. Я знаю одно. Мы не можем бездейственно смотреть на то, что Лукашенко делает с польским меньшинством», — сказал Вонсик, отвечая на вопрос возможно ли закрыть все польско-белорусские пограничные переходы.

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Польский чиновник сообщил, что осуждение представителей польского меньшинства «белорусскими трибуналами», ни уничтожение кладбищ солдат Армии Крайовой не могут оставаться без реакции со стороны Польши.

Он добавил, что решение белорусского суда, который приговорил активиста польского меньшинства и журналиста Анджея Почобута к восьми годам колонии общего режима, немыслимым.

«Польша готова к различным ситуациям. Честно говоря, я бы не исключал ситуации, что у нас не будет пограничного движения с Беларусью», — подчеркнул он.

10 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью Бобровники из-за приговора Анджею Почобуту. 21 февраля Польша закрыла последний пункт пропуска для грузовиков из Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Польша может закрыть все пункты пропуска на границе с Беларусью из-за роста напряженности.