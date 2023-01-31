Войска России в Беларуси находятся на полигонах, наступательной группировки нет — Госпогранслужба 31 января, 17:43 Военнослужащие РФ и Беларуси (Фото:belvpo.com)

Украинские пограничники не наблюдают создания необходимой наступательной группировки на территории Беларуси.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга во вторник, 31 января, сообщает Укринформ.

Он уточнил, что российские подразделения находятся на полигонах Беларуси, где проводят учения.

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«Создание необходимой наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сейчас осуществить вторжение с территории Беларуси не наблюдается. Российские подразделения в Беларуси находятся на полигонах, где проводятся учения или где проходят подготовку», — сказал он.

По словам спикера, сейчас завершается передислокация тех подразделений, которые уже закончили подготовку, а с начала января на территорию Беларуси начали заводить новые подразделения для проведения с ними боевого согласования, а также обучения.

За ситуацией внимательно следят подразделения разведки Украины, в том числе ГПСУ, которые фиксируют все происходящее по ту сторону границы.

Беларусь не перестает поддерживать вооруженную агрессию России. На ее территории постоянно проходят совместные учения между подразделениями РБ и РФ. С 16 января проходят и учения для авиационной компоненты, окончание которых анонсировалось на 1 февраля.

Демченко подчеркнул, что сейчас главная задача — иметь сильную оборону на этом направлении.

30 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси находится лишь около 9 тысяч российских военнослужащих.