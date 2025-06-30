Более 40 градусов. Южная Европа страдает от экстремальной жары — фоторепортаж

30 июня, 08:34
Экстремальная жара в Испании, 29 июня (Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo)

Экстремальная жара в Испании, 29 июня (Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo)

В странах южной Европы было объявлено предупреждение об угрозе экстремальной жары для здоровья и пожарной опасности.

Об этом сообщает BBC.

Ожидается, что температура в некоторых местах вскоре превысит 40 °C. Среди таких стран — Италия, Греция, Франция, Испания и Португалия, а в испанском городе Севилья в воскресенье температура достигла 42 °C.

Горячий воздух идет на Европу из Северной Африки. В частности, от жары страдают места отдыха.

В Испании работники служб экстренной помощи были приведены в режим повышенной готовности, чтобы быстро реагировать на всплеск тепловых ударов, особенно среди уязвимых людей, в частности детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Испания во время жары (Фото: REUTERS/Jon Nazca)
Испания во время жары / Фото: REUTERS/Jon Nazca
Испания во время жары (Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo)
Испания во время жары / Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
Испания во время жары (Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo)
Испания во время жары / Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo

«В Мадриде всегда становится очень жарко, но меня удивляет, как рано это происходит — у нас еще июнь», — сказала 22-летняя Марина.

В Италии же власти советуют жителям нескольких городов, в частности Рима, Милана и Венеции оставаться дома с 11:00 до 18:00.

При этом Франция уже больше недели переживает жару. Был объявлен оранжевый уровень опасности — второй по интенсивности уровень предупреждения в стране.

В Марселе муниципальные бассейны открыты бесплатно до конца жары, тогда как в некоторых местах раздавались призывы к закрытию школ для защиты здоровья учеников.

Лесные пожары уже поразили некоторые части Европы, в частности Грецию, где прибрежные города вблизи столицы Афин вспыхнули пламенем.

Греция во время жары (Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Греция во время жары / Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Греция во время жары (Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Греция во время жары / Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Греция во время жары (Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Греция во время жары / Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Желтый и оранжевый уровни опасности также действуют в некоторых частях Англии в эти выходные, а температура в Лондоне может достичь 35 °C. Прогнозируется, что жара продлится до вечера вторника.

Британия во время жары (Фото: REUTERS/Carlos Jasso)
Британия во время жары / Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Британия во время жары (Фото: REUTERS/Carlos Jasso)
Британия во время жары / Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Британия во время жары (Фото: REUTERS/Carlos Jasso)
Британия во время жары / Фото: REUTERS/Carlos Jasso
