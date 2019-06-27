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Эвакуировали людей и перекрыли движение: Каталонию накрыли сильные лесные пожары — видео

Вчера, 23:18
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Цей матеріал також доступний українською

skeeze/pixabay.com

В Испании начались лесные пожары

Каталонию накрыли масштабные лесные пожары, из-за которых местные власти эвакуировали людей и закрыли движение на местных дорогах.

Об этом сообщает BBC.

Минимум 4000 га пострадали от лесных пожаров, вблизи города Ла-Торре-де-л-Эспаньол, в 80 км от прибрежного города Таррагона.

30 человек эвакуировали и пять дорог местного значения перекрыли.

По информации спасателей, эти пожары стали самыми масштабными в регионе за последние 20 лет и быстро распространяются.

Ожидается, что в ближайшие дни интенсивная жара обожжет Европу, и это могут быть исторические, рекордные температуры на значительной части континента.

Теги:   Каталония Европа Погода

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