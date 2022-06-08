«Новая версия: у них все сгорели дотла». Мать срочника с крейсера Москва рассказала об общении с минобороны РФ

8 июня, 22:52
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Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

Мать российского срочника с потопленного крейсера Москва заявила, что, по словам представителей минобороны страны-агрессора, ее сын «сгорел дотла».

В комментарии телеканалу Настоящее Время россиянка сказала, что больше не верит российской пропаганде, пожаловалась на «сплошную ложь» и заявила, что «теперь уже не понимает, для чего это все нужно было», имея в виду полномасштабное вторжение России в Украину.

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«"Умершие в результате катастрофы?» Меня такая формулировка, во-первых, не устраивает, я не согласна с тем, что мой сын погиб. Если они считают по-другому, я говорю: докажите мне это. Они теперь еще говорят, что он сгорел дотла. Новая версия: у них все сгорели дотла… Типа поисковая работа у них идет. Как выясняется, вообще никакой нет — ну, мы так думаем. Потому что не найти за… с 25 апреля по сегодняшний день ни одного даже фрагмента тела. Извините, это уже смешно", — рассуждает женщина.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, семьи моряков с крейсера Москва заставляют умалчивать информацию о своих погибших родственниках и пытаются не допустить утечки информации.

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Ранее Новая газета. Европа со ссылкой на двух матерей «пропавших без вести» матросов сообщала, что им предлагали добровольно признать сыновей «умершими в результате катастрофы».

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео на самом деле было снято до потопления крейсера.

При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, численность экипажа составляла 510 человек, и из них удалось спасти 58.

О вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, начали сообщать их родители. В России официально признали гибель одного человека, еще 27 числятся «пропавшими без вести». Издание Агентство.Новости писало, что экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.

Как потопили крейсер Москва, гордость флота РФ? – Казарин, Мацарский

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская пропаганда Война России против Украины Крейсер Москва

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