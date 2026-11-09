Училась в Академии искусств и проводила персональную выставку. Что известно о погибшей сестре краковского стрелка Магдалене Оксиньской

В Польше обнаружили мертвыми 21-летнюю художницу Магдалену Оксиньскую и ее родителей. Девушка была сестрой 24-летнего Михала Оксиньского, задержанного после стрельбы в центре Кракова 7 ноября. Позже мужчина скончался в больнице.

О гибели студентки третьего курса Академии изобразительных искусств имени Яна Матейко сообщил ректор учебного заведения Анджей Беднарчик.

Магдалена Оксиньская родом из города Островец-Свентокшиский, где она училась в лицее имени Иоахима Хрептовича и посещала местный художественный центр. В марте 2024 года в родном городе она открыла свою первую персональную выставку под названием Acne Vulgaris (Обыкновенные угри). Эта экспозиция стала дебютной для арт-пространства 4 Wymiar и продлилась до 10 мая того же года.

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Вечером 7 ноября полиция обнаружила в доме в Островеце-Свентокшиском тела трех человек: 53-летнего мужчины, 52-летней женщины и их 21-летней дочери. У погибших были огнестрельные ранения. Правоохранители подтвердили, что они были ближайшими родственниками мужчины, задержанного после стрельбы на Главной рыночной площади Кракова.

В связи с гибелью студентки Академия изобразительных искусств объявила траур до 11 ноября и отменила запланированные мероприятия, в частности фестиваль искусств Open Eyes Art Festival.

8 и 9 ноября в Польше продолжается общенациональный траур по жертвам стрельбы в Кракове.

7 ноября на площади Рынок в Кракове произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и 16 пострадали; жизни 12 из них угрожает опасность. По официальным данным, стрелявший — гражданин Польши; он был ранен и находился в больнице. Утром 9 ноября стрелок умер.