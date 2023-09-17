Ким Чен Ын встретился с Шойгу во Владивостоке 17 сентября, 06:10 Ким Чен Ын и Сергей Шойгу (Фото:KCNA через REUTERS)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу во Владивостоке, передает в воскресенье, 17 сентября, государственное Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын прибыл во Владивосток 16 сентября и встретился с Шойгу — они обсудили усиление военного сотрудничества между КНДР и РФ.

Также они договорились усилить «сотрудничество и взаимодействие» между вооруженными силами стран и в сферах их национальной обороны и безопасности.

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KCNA пишет, что северокорейский диктатор и Шойгу обменялись «конструктивными мнениями по практическим вопросам относительно дальнейшего укрепления стратегической и тактической координации».

Встреча состоялась в рамках поездки Ким Чен Ына по востоку России, которая началась 12 сентября. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля "победы".

США уже предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции. В то же время руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверяет, что Россия уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.

В пятницу, 15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.

В Кремле заявили, что никаких соглашений в военной сфере во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию подписано не было.