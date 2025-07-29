В Польше обвинили 27-летнего колумбийца в поджогах складов по заказу российской разведки

В Польше обвинили 27-летнего колумбийца в работе на российскую разведку и поджоге строительных складов в Варшаве и Радоме в 2024 году. Об этом во вторник, 29 июля, сообщает Euronews .

Агентство внутренней безопасности Польши установило, что 27-летний мужчина, который действовал от имени российской разведки, ответственный за два поджога, произошедших в Польше в 2024 году. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти лет до пожизненного заключения.

По данным следствия, мужчина прибыл в Европу благодаря упрощенному визовому режиму для граждан Колумбии. Сначала он приехал в Мадрид в Испании, а после этого оказался в Польше. Ранее он прошел обучение от российской разведки, в частности по подготовке взрывчатки, изготовлению коктейлей Молотова.

Согласно заявлению, опубликованному Агентством внутренней безопасности, действия мужчины соответствуют предыдущим инцидентам, выявленным в многочисленных странах Центральной и Восточной Европы. Известно, что российские спецслужбы поощряли граждан южноамериканских стран, которые приезжали в страны ЕС по безвизовому режиму, к совершению преступлений, предлагая им легкие и быстрые деньги.

Издание отметило, что первый инцидент с поджогами произошел 23 мая 2024 года в Варшаве, где вспыхнул строительный склад. Ровно через неделю, 30 мая, тот же преступник поджег аналогичный объект в Радоме

Euronews добавляет, что в случае со складом в Радоме российские СМИ изображали его как «логистический центр, оказывающий военную помощь Украине».