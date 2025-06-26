РФ, вероятно, причастна к поджогу военных грузовиков в Германии (Фото: Telegram-канал Повернутые на войне)

Поджог немецких военных грузовиков в ночь на 22 июня мог быть в интересах РФ. На это намекнули пророссийские Telegram-каналы, обратил внимание The Insider .

Утверждается, что эта техника должна была быть списана и передана ВСУ. Видео горящих военных машин в четверг, 26 июня, опубликовал Z-Telegram-канал Повернутые на войне.

На кадрах видно по меньшей мере пять охваченных огнем военных машин. Некоторые из них имеют характерные маркировки и номера, указывающие на принадлежность к вооруженным силам Германии — в частности, кресты Бундесвера на кабинах.

Фото и видео распространили и другие Z-каналы, которые намекают на то, что поджог был сделан в интересах России. Например, Военный Осведомитель называет поджигателей «неизвестными доброжелателями», а Повернутые на войне — «нашими людьми».