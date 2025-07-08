В Британии трех человек осудили за поджог склада с помощью для Украины по заказу ЧВК Вагнер

В Британии трех человек осудили за поджог склада с помощью для Украины (Фото: London Fire Brigade)

В Великобритании троих мужчин признали виновными в поджоге склада, связанного с поставками помощи Украине. Те, по версии следствия, действовали по заказу ЧВК Вагнер, сообщает агентство Reuters .

Британские чиновники заявляют, что это — часть более широкой кампании по подрывной деятельности России на территории Соединенного Королевства.

Пожар, произошедший в 2024 году в промышленном районе на востоке Лондона, был направлен против двух объектов. Один из них принадлежал компании, которая занималась доставкой грузов в Украину, в частности спутникового оборудования Starlink, критически важного для украинской обороны.

Прокурор Дункан Пенни во время слушаний в суде Олд-Бейли сообщил, что организатором поджога стал 21-летний Дилан Эрл. Он признал себя виновным в поджоге с отягчающими обстоятельствами, а также в нарушении Закона о национальной безопасности. Таким образом он стал первым, кого осудили по этому закону.

По словам прокурора, Эрл «сознательно выполнял задание ЧВК Вагнер, признанной в Великобритании террористической организацией», и четко понимал, что его действия направлены против Украины и в интересах России.

Кроме Эрла, в деле фигурируют еще несколько человек. 23-летних Ни Коджо Мэнса и Джакима Роуза, а также 20-летнего Угниуса Асмену суд признал виновными в поджоге. Зато 61-летнего Пола Инглиша оправдали.

Еще двух фигурантов — 20-летнего Эштона Эванса и 23-летнего Дмитриюса Паулаускаса — судили за сокрытие информации о террористическом преступлении. Паулаускаса оправдали по обоим пунктам, тогда как Эванса признали виновным по одному из них.

Командир лондонской полиции Доминик Мерфи заявил, что после высылки российских шпионов в 2018 году, Москва начала полагаться на криминальные круги и молодежь с радикальными взглядами, используя их как прокси.

«Мы сделали Британию враждебной средой для враждебных государств. В ответ они изменили тактику — теперь привлекают молодых людей к выполнению задач от их имени», — сказал Мерфи.

Он подчеркнул, что уверен в причастности ЧВК Вагнер и России к этим операциям, и предупредил, что подобные случаи могут повторяться.

В ночь на 22 июня в пророссийских Telegram-каналах опубликовали видео поджога немецких военных грузовиков. Российские пропагандисты утверждали, что эти автомобили должны были быть списаны и переданы в распоряжение ВСУ.

На видеозаписи инцидента можно было заметить по меньшей мере пять охваченных огнем военных машин. Некоторые из них имели характерные маркировки и номера, указывающие на принадлежность к армии Германии — в частности, кресты Бундесвера на кабинах.

В Минобороны Германии отметили, что эти авто не предназначались для передачи Украине.