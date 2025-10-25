Россия могла проводить разведывательные операции с обломков затонувшего парома Estonia в Балтийском море. Об этом говорится в совместном расследовании немецких телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung , опубликованном в субботу, 25 октября.

По данным журналистов, несколько стран НАТО располагают информацией, что несколько лет назад на обломках судна могли установить технические устройства, которые обеспечивают высокоточную навигацию для подводных дронов и роботов. Это могло использоваться как для тренировок российских подводных лодок, так и для размещения оборудования, предназначенного для разведки.

В Министерстве обороны Германии заявили, что ведомство отслеживает подводную активность, которая может быть направлена против критически важной морской инфраструктуры или иметь шпионские цели.

Как сказано в расследовании, за подводную разведку такого типа в РФ отвечает Главное управление глубоководных исследований. Его задачами является разведка возле критически важных объектов инфраструктуры, в частности подводных кабелей и трубопроводов европейских стран. Управление имеет флот специальных судов, официально заявленных как научно-исследовательские, а также подводные аппараты, дроны, малые субмарины, мощные сонары и сканеры для подводного наблюдения.

Речь идет, в частности, об океанографическом исследовательском судне Северного флота Янтарь. По данным журналистов, управление может использовать гидрофоны для записи передвижения кораблей стран-противников.

Часть техники, по информации журналистов, Россия закупала через компанию, зарегистрированную на Кипре. Сумма сделок составляла около 50 млн долларов. Некоторые образцы оборудования использовали для создания системы наблюдения Гармония — сети подводных сенсоров в Баренцевом море, предназначенной для охраны российских ядерных арсеналов.

Российские сенсорные системы, вероятно, применяются и в Балтийском море. В начале 2024 года Литва сообщила, что на Куршской косе обнаружили гидроакустический гидролокатор российского производства.

В то же время в Финляндии и Эстонии не подтвердили выводы немецких журналистов относительно возможного использования обломков парома Эстония для разведки.

Паром Estonia, построенный в 1979 году в ФРГ, затонул в сентябре 1994 года во время рейса из Таллинна в Стокгольм. Тогда погибли 852 человека. В 1995 году Эстония, Финляндия и Швеция подписали соглашение, которое запрещает любые погружения к месту аварии, чтобы не нарушать покой погибших.