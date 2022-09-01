Полностью подконтрольный Кремлю Лукашенко заявил, что «не отдаст суверенитет Беларуси» 1 сентября, 15:40 Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Okras/Wikipedia)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, безоговорочно придерживающийся линии Москвы, пообещал сохранить независимость страны и не присоединять ее к России.

Об этом сообщает Белта .

Лукашенко на открытом уроке 1 сентября заявил, что при нем Беларусь не станет частью РФ.

"Вопрос не по адресу. При мне нет. При вас не знаю. Присоединение не будет. Как можно изменить тому, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие», — сказал он.

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При этом подвластный Владимиру Путину диктатор призвал студентов и школьников «держать страну, потому что это наш кусок земли».

Лукашенко заверил, что Россия "не намерена присоединять Беларусь" и якобы рассчитывает только на сотрудничество.

«Напротив, страны взаимовыгодно сотрудничают. Беларусь получает энергоресурсы по выгодным ценам. В свою очередь, и Беларусь оказывает поддержку России», — подытожил он.

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