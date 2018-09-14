Затопленные улицы и сильный ветер: мощный ураган Флоренс достиг побережья США

Мощный ураган Флоренс приблизился к восточному побережью США, в результате чего улице прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой.

Как сообщает Радио Свобода, без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек.

Синоптики заявили, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться по суше. По прогнозу, ураган может привести к сильному наводнению с высотой воды более четырех метров.

Скорость ветра сейчас составляет до 155 километров в час.

Теперь урагану присваивают вторую категорию, а не четвертую, как было еще в начале недели, однако власти просят жителей региона быть осторожными.

"Не расслабляйтесь, оставайтесь в безопасном месте, это мощный шторм, который может убить. Сегодня угроза становится реальностью", - заявил губернатор штата Северная Каролина Рой Купер.