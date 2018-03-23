Подсчитаны все голоса. Путин победил на выборах президента России

На выборах президента России победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
Согласно итоговым данным Центральной избирательной комиссии РФ, Путин набрал 76,69% голосов, второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%, третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов, сообщает Медуза.
Ксения Собчак получила 1,68%, Григорий Явлинский - 1,05%, Борис Титов - 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.
Выборы президента России прошли 18 марта.
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