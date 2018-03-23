Подсчитаны все голоса. Путин победил на выборах президента России

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Путин победил на выборах президента РФ

Путин победил на выборах президента РФ

На выборах президента России победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

Согласно итоговым данным Центральной избирательной комиссии РФ, Путин набрал 76,69% голосов, второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%, третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов, сообщает Медуза.

Ксения Собчак получила 1,68%, Григорий Явлинский - 1,05%, Борис Титов - 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

Выборы президента России прошли 18 марта. 

Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России на временно оккупированных территориях Украины: Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Официальный Киев обратился к миру с просьбой не признавать выборы на оккупированных территориях Украины.

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